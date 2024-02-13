Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ 13.02.2024, 22:16

Белорусской команде это удалось четвертый год подряд.

Сегодня, 13 февраля, минское «Динамо» победило в гостях подмосковный «Витязь» — 3:2. Это позволило белорусской команде четвертый год подряд пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» обеспечило себе место в восьмерке сильнейших в Западной конференции за пять матчей до конца регулярного чемпионата. В 63 играх команда набрала 63 очка. «Витязь», «Сочи» и «Куньлунь», которые расположились позади, уже ни при каких раскладах не опередят минский клуб.

Скорее всего, «Динамо» финиширует восьмым — московский ЦСКА, занимающий 7-ю позицию, почти недосягаем. Это значит, что белорусская команда сыграет в 1/8 финала с лучшей командой конференции. Пока лидирует СКА из Санкт-Петербурга.

Отметим, что еще ни разу в клубной истории «Динамо» не выходило во второй раунд плей-офф.