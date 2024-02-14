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Футбольные клубы потратили $1,46 млрд в зимнее трансферное окно

  • 14.02.2024, 1:12
Футбольные клубы потратили $1,46 млрд в зимнее трансферное окно

Это второй показатель в истории.

ФИФА на своем сайте опубликовала отчет по трансферам в прошедшее зимнее трансферное окно.

Всего клубы потратили $1,46 млрд — для мужского футбола это второй показатель по количеству трат в зимнее трансферное окно. Рекорд бы установлен в прошлом году ($1,57 млрд).

Общее количество трансферов в мужском и женском футболе составило 5073 — это новый рекорд.

Французские клубы возглавили таблицу расходов на трансферы с общими затратами $291,9 млн, что более чем вдвое превышает сумму, которую они потратили в предыдущем январском окне.

Расходы английских клубов сократились почти на 80% по сравнению с их рекордом в январе 2023 года ($898,6 млн). Тем не менее Англия занимает второе место в списке стран с самыми большими расходами на трансферы ($184 млн).

В женском футболе был установлен рекорд по тратам — $2,1 млн. Общая сумма выросла на 165,5%. При этом количество трансферов осталось почти на том же уровне — показатель увеличился на 0,3%.

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