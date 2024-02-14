Казаки потребовали выгнать Киркорова из «ДНР» 14.02.2024, 8:50

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Из-за участия певца-путиниста в сомнительных мероприятиях.

Казаки из так называемой «ДНР» записали гневное видеообращение с требованием отменить на территории «республики» концерты Филиппа Киркорова, передает dialog.ua.

Казаки утверждают, что нахождение Киркорова в «ДНР» недопустимо, потому что в то время как бойцы на передовой «борются с фашизмом и сатанизмом», этот певец ходит на сомнительные вечеринки.

Они имели в виду мероприятие «почти голая вечеринка», организованное в Москве шоу-вумен Анастасией Ивлеевой, которое вызвало нешуточный скандал и большое недовольство в Кремле и в рядах российских военных.