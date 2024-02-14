закрыть
14 февраля 2024, среда, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ты себя видел?»: украинская певица поставила Киркорова на место

4
  • 14.02.2024, 11:23
  • 8,808
«Ты себя видел?»: украинская певица поставила Киркорова на место
коллаж: unian.net

Путинист украл ее песню, чтобы исполнить перед оккупантами в «ДНР».

Известная украинская певица Ирина Билык не смогла промолчать после того, как путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку и исполнил ее песню «Снег» перед российскими военными.

На своем YouTube-канале артистка опубликовала видео с кадрами войны в Украине. На фоне слышно стихотворение, в котором Билык обращается к Киркорову.

Она призывает его наконец-то посмотреть на свое отражение и осознать, что поддержкой преступного режима Кремля он свою душу продает дьяволу.

Также Билык добавила, что Киркоров выступает перед оккупантами, которые разрушили ее дом, и глумится над Украиной. Однако, по словам певицы, Бог накажет Киркорова.

«Снег» в крови у твоих дверей - стих Ирины Билык

Ты смотрел на себя вчера?

Отражение видел ты?

Посмотреть на себя пора!

«Гений» срама и наготы!

Песню сколько уж лет поешь?!

Но не понял ты только суть...

Если в сердце ворвалась ложь...

То порядочность не вернуть...

Ты поешь для того, кто мой…

На рассвете разрушил дом...

Распыляешься пред ордой,

Что растопчет тебя потом!

Украина стоит в слезах,

Ты глумишься сейчас над ней!

Бог накажет на небесах...

«Снег» в крови у твоих дверей...

Каждый раз ,когда ты поешь...

Вспоминай мой печальный взгляд...

Душу дьяволу продаешь...

Но ее не вернешь…

назад…

13 февраля стало известно о том, что Филипп Киркоров с целью вымолить прощение у Кремля после «голой вечеринки» приехал в оккупированную Горловку. Он выступил перед медиками и российскими военными.

Также он должен был дать несколько концертов, но казаки «ДНР» ополчились против Киркорова. Они призвали сорвать его выступление.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив