«Ты себя видел?»: украинская певица поставила Киркорова на место 4 14.02.2024, 11:23

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коллаж: unian.net

Путинист украл ее песню, чтобы исполнить перед оккупантами в «ДНР».

Известная украинская певица Ирина Билык не смогла промолчать после того, как путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку и исполнил ее песню «Снег» перед российскими военными.

На своем YouTube-канале артистка опубликовала видео с кадрами войны в Украине. На фоне слышно стихотворение, в котором Билык обращается к Киркорову.

Она призывает его наконец-то посмотреть на свое отражение и осознать, что поддержкой преступного режима Кремля он свою душу продает дьяволу.

Также Билык добавила, что Киркоров выступает перед оккупантами, которые разрушили ее дом, и глумится над Украиной. Однако, по словам певицы, Бог накажет Киркорова.

«Снег» в крови у твоих дверей - стих Ирины Билык

Ты смотрел на себя вчера?

Отражение видел ты?

Посмотреть на себя пора!

«Гений» срама и наготы!

Песню сколько уж лет поешь?!

Но не понял ты только суть...

Если в сердце ворвалась ложь...

То порядочность не вернуть...

Ты поешь для того, кто мой…

На рассвете разрушил дом...

Распыляешься пред ордой,

Что растопчет тебя потом!

Украина стоит в слезах,

Ты глумишься сейчас над ней!

Бог накажет на небесах...

«Снег» в крови у твоих дверей...

Каждый раз ,когда ты поешь...

Вспоминай мой печальный взгляд...

Душу дьяволу продаешь...

Но ее не вернешь…

назад…

13 февраля стало известно о том, что Филипп Киркоров с целью вымолить прощение у Кремля после «голой вечеринки» приехал в оккупированную Горловку. Он выступил перед медиками и российскими военными.

Также он должен был дать несколько концертов, но казаки «ДНР» ополчились против Киркорова. Они призвали сорвать его выступление.