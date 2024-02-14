«Ты себя видел?»: украинская певица поставила Киркорова на место

«Ты себя видел?»: украинская певица поставила Киркорова на место4
- 14.02.2024, 11:23
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Путинист украл ее песню, чтобы исполнить перед оккупантами в «ДНР».
Известная украинская певица Ирина Билык не смогла промолчать после того, как путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку и исполнил ее песню «Снег» перед российскими военными.
На своем YouTube-канале артистка опубликовала видео с кадрами войны в Украине. На фоне слышно стихотворение, в котором Билык обращается к Киркорову.
Она призывает его наконец-то посмотреть на свое отражение и осознать, что поддержкой преступного режима Кремля он свою душу продает дьяволу.
Также Билык добавила, что Киркоров выступает перед оккупантами, которые разрушили ее дом, и глумится над Украиной. Однако, по словам певицы, Бог накажет Киркорова.
«Снег» в крови у твоих дверей - стих Ирины Билык
Ты смотрел на себя вчера?
Отражение видел ты?
Посмотреть на себя пора!
«Гений» срама и наготы!
Песню сколько уж лет поешь?!
Но не понял ты только суть...
Если в сердце ворвалась ложь...
То порядочность не вернуть...
Ты поешь для того, кто мой…
На рассвете разрушил дом...
Распыляешься пред ордой,
Что растопчет тебя потом!
Украина стоит в слезах,
Ты глумишься сейчас над ней!
Бог накажет на небесах...
«Снег» в крови у твоих дверей...
Каждый раз ,когда ты поешь...
Вспоминай мой печальный взгляд...
Душу дьяволу продаешь...
Но ее не вернешь…
назад…
13 февраля стало известно о том, что Филипп Киркоров с целью вымолить прощение у Кремля после «голой вечеринки» приехал в оккупированную Горловку. Он выступил перед медиками и российскими военными.
Также он должен был дать несколько концертов, но казаки «ДНР» ополчились против Киркорова. Они призвали сорвать его выступление.