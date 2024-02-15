В рейтинге ФИФА сборная Беларуси осталась на прежнем месте
- 15.02.2024, 20:45
Количество баллов также осталось прежним.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная Беларуси осталась на 95-м месте. Количество баллов также осталось прежним — 1232.
Что касается будущих соперников по Лиге наций, то у них такие позиции:
74. Северная Ирландия — 1333.17,
83. Болгария — 1289.9,
85. Люксембург — 1285.41.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Аргентина — 1855.2;
2. Франция — 1845.44;
3. Англия — 1800.05;
4. Бельгия — 1798.46;
5. Бразилия — 1784.09;
6. Нидерланды — 1745.48;
7. Португалия — 1745.06;
8. Испания — 1732.64;
9. Италия — 1718.82;
10. Хорватия — 1717.57.
Но стоит отметить, что за прошедший месяц не было игр.