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В рейтинге ФИФА сборная Беларуси осталась на прежнем месте

  • 15.02.2024, 20:45
В рейтинге ФИФА сборная Беларуси осталась на прежнем месте

Количество баллов также осталось прежним.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная Беларуси осталась на 95-м месте. Количество баллов также осталось прежним — 1232.

Что касается будущих соперников по Лиге наций, то у них такие позиции:

74. Северная Ирландия — 1333.17,

83. Болгария — 1289.9,

85. Люксембург — 1285.41.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Аргентина — 1855.2;

2. Франция — 1845.44;

3. Англия — 1800.05;

4. Бельгия — 1798.46;

5. Бразилия — 1784.09;

6. Нидерланды — 1745.48;

7. Португалия — 1745.06;

8. Испания — 1732.64;

9. Италия — 1718.82;

10. Хорватия — 1717.57.

Но стоит отметить, что за прошедший месяц не было игр.

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