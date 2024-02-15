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Частный посадочный модуль Nova-C отправился на Луну

  • 15.02.2024, 22:28
Частный посадочный модуль Nova-C отправился на Луну

Модуль американской фирмы отправился в космос на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Лунный посадочный модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines успешно запущен в космос, сообщило в четверг, 15 февраля, Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

На искомую траекторию аппарат вывела ракета-носитель Falcon-9 американской аэрокосмической компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Старт Falcon 9 состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида в 01.05 по местному времени (09.05 по Минску).

Первоначально запуск запланировали на утро 14 февраля, но из-за технической неисправности перенесли на одни сутки.

Ожидается, что модуль Nova-C, получивший название «Одиссей», достигнет поверхности естественного спутника Земли 22 февраля. Он должен проработать на Луне 14 дней.

В качестве полезной нагрузки модуль несет шесть научно-исследовательских приборов NASA. Им предстоит изучить окружающую среду в зоне посадки, а также провести эксперименты, которые подготовят почву для возвращения астронавтов.

Это уже вторая с начала текущего года попытка NASA отправить посадочный модуль на Луну. В январе аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей.

Если спускаемый аппарат успешно прилунится, это будет первая более чем за 50 лет посадка американского космического корабля на естественный спутник Земли, а также первый раз, когда ее осуществит частная компания.

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