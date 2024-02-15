Белорусские ксендзы съездили на чемпионат Европы по футболу 15.02.2024, 22:57

В соревнованиях участвовали 17 команд.

С 5 по 9 февраля в Албании прошел чемпионат Европы по футболу среди священников Futsal 2024. В соревнованиях участвовали 17 команд со всей Европы, включая Беларусь, сообщает сайт Гродненской епархии.

Белорусская команда, состоявшая из священников всех белорусских католических епархий, правда, особых успехов на этом необычном турнире не добилась, заняв лишь 15-е место из 17-ти. Но этому есть оправдание — она выступала не в сильнейшем составе.

Как сказал префект Высшей духовной семинарии в Гродно ксендз Ян Романовский, некоторые священники, которые могли бы очень помочь команде на этом чемпионате, не имели возможности участвовать в нем из-за своих пастырских обязанностей.

Первое место на турнире заняла команда Хорватии, второе — Польши, третье — Боснии и Герцеговины.