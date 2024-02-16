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Знаменитого победителя Олимпиады из России не пустили в Румынию на чемпионат Европы

  • 16.02.2024, 10:05
  • 1,662
Знаменитого победителя Олимпиады из России не пустили в Румынию на чемпионат Европы

Выдворили прямо из аэропорта.

Двукратного чемпиона Олимпиады по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева не пустили в Румынию на чемпионат Европы. Как сообщают РИА «Новости», титулованного спортсмена развернули в аэропорту Бухареста, несмотря на то, что у него якобы была виза, полученная в Испании. Пограничники засомневались в подлинности документа у пятикратного чемпиона мира и выдворили его из страны.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не смог однозначно ответить, из-за чего Садулаеву пришлось вернуться в Москву.

«Назвать причину пока сложно. В ближайшее время встретимся со спортсменом, все обсудим. Дело в том, что он получал визу в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом в Испании он выходил из аэропорта, вернулся, благополучно сел в самолет и прилетел в Румынию», - заявил Мамиашвили.

Президент ФСБР признался, что шансов, что вопрос разрешится и 27-летний дагестанец выступит на чемпионате Европы, уже нет.

«Замену тоже найти не удастся – все жеребьевки почти прошли. Понятно, что он расстроен. Рекомендовал ему сохранять полное спокойствие и готовиться к следующим турнирам», - добавил Мамиашвили.

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