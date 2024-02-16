Владелец Viber планирует запустить технологию спутниковой связи 3 16.02.2024, 22:12

3,648

Чтобы спасти бизнес.

Главный исполнительный директор компании, которой принадлежит Viber, Rakuten Group, Хироши Микитани, планирует использовать спутниковую технологию, чтобы привлечь больше клиентов к своему мобильному оператору, находящемуся в сложном положении. Об этом сообщает Bloomberg.

По партнерству с американской компанией AST SpaceMobile планируется разрешить пользователям сети Rakuten использовать спутниковые услуги для совершения звонков и доступа в интернет с 2026 года.

Проект сталкивается с техническими трудностями, поэтому сроки и объемы услуг могут измениться. Использование спутников для расширения покрытия является все более популярным вариантом, как показывают примеры Apple и Huawei, добавившие спутниковые функции в свои смартфоны.

Цель Rakuten – обеспечить покрытие труднодоступных и отдаленных регионов Японии, а также стать ценным инструментом во время чрезвычайных ситуаций. У Rakuten уже есть определенный успех на рынке мобильных услуг, что помогло компании снизить ущерб по сравнению с прошлым годом.