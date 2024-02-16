закрыть
16 февраля 2024, пятница, 23:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Владелец Viber планирует запустить технологию спутниковой связи

3
  • 16.02.2024, 22:12
  • 3,648
Владелец Viber планирует запустить технологию спутниковой связи

Чтобы спасти бизнес.

Главный исполнительный директор компании, которой принадлежит Viber, Rakuten Group, Хироши Микитани, планирует использовать спутниковую технологию, чтобы привлечь больше клиентов к своему мобильному оператору, находящемуся в сложном положении. Об этом сообщает Bloomberg.

По партнерству с американской компанией AST SpaceMobile планируется разрешить пользователям сети Rakuten использовать спутниковые услуги для совершения звонков и доступа в интернет с 2026 года.

Проект сталкивается с техническими трудностями, поэтому сроки и объемы услуг могут измениться. Использование спутников для расширения покрытия является все более популярным вариантом, как показывают примеры Apple и Huawei, добавившие спутниковые функции в свои смартфоны.

Цель Rakuten – обеспечить покрытие труднодоступных и отдаленных регионов Японии, а также стать ценным инструментом во время чрезвычайных ситуаций. У Rakuten уже есть определенный успех на рынке мобильных услуг, что помогло компании снизить ущерб по сравнению с прошлым годом.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко