Американский миллионер купил у китайского бизнесмена английский футбольный клуб 16.02.2024, 23:18

Клуб занимает пятое место во второй английской лиге и имеет шансы выйти в Премьер-лигу.

Американский миллионер из сферы медицинских технологий Шилен Патель купил английский футбольный клуб «Вест Бромвич Альбион», который играет во втором дивизионе чемпионата Англии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление футбольного клуба.

Сумма сделки не разглашается, но, по независимым оценкам, Патель заплатил 30-35 млн фунтов стерлингов за 87,8% клуба и погасит еще около 30 млн фунтов его долгов.

«Вест Бромвич Альбион» с 2016 года принадлежал китайскому предпринимателю Лаю Гочуаню. В прошлом десятилетии китайские инвесторы активно скупали активы футбольных клубов Англии и других европейских стран. Но несколько лет назад китайский власти ограничили инвестиции в западный спорт.

Шилен Патель — сын Кирана Пателя (состояние $400 млн), известного в США филантропа и предпринимателя, занимающегося медицинским бизнесом с конца 1990-х.

Они оба являются основателями компании Bilkul Football WBA LLC, которая и приобрела «Вест Бромвич Альбион».

Шилен Патель основал компанию Healthaxis Group, занимающуюся технологиями и услугами здравоохранения. Он был совладельцем компании Visionary Healthware Group, поставщика программного обеспечения для электронных медицинских карт, которую приобрела CompuGroup Medical SE в 2010 году.

Патель также является миноритарным акционером итальянского футбольного клуба Болонья.

«Вест Бромвич Альбион» занимает пятое место во второй английской лиге и имеет шансы выйти в Премьер-лигу. Однако в клубе непростая финансовая ситуация из-за долгов, накопившихся при китайском владельце. Ожидалось, что клуб распродаст своих лучших игроков по окончании сезона, чтобы избежать банкротства.