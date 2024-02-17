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Шкурин после юбилейного гола в Польше вышел к болельщикам с бело-красно-белым флагом

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  • 17.02.2024, 14:20
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Шкурин после юбилейного гола в Польше вышел к болельщикам с бело-красно-белым флагом

Среди них на трибуне были свободные беларусские спортсмены.

Белорус Илья Шкурин продолжает забивать в чемпионате Польши. 16 февраля в матче 21-го тура его «Сталь» проводила матч в гостях у «Шленска» со второго места таблицы (по очкам делит первое с «Ягеллонией»), пишет «Трибуна».

По статистике хозяева переиграли оппонентов: 15 ударов, 5 из них в створ, 1,29 ожидаемого гола. Однако вроцлавская команда с пока лучшим бомбардиром сезона испанцем Эриком Экспозито в атаке не забила – хорош был кипер Мельца Матеуш Кохальски. «Сталь» же наиграла только на 0,27 ожидаемого гола – нанесла три удара, в створ пошел только один. Но этого оказалось достаточно для победы.

Принес ее Шкурин на 45-й минуте после неожиданного для соперников розыгрыша штрафного – Кристиан Гетингер вместо навеса сильно отдал низом на белоруса, а тот убрал одного соперника и мощно пробил. На линии ворот на пути мяча стоял еще один игрок «Шленска», но помешать голу не смог.

Теперь на счету Шкурина 10 голов в нынешнем чемпионате Польши (а есть еще и пять ассистов). Беларус вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров – впереди только Экспозито с 14 мячами.

После матча Шкурин и Кохальски радовались вместе.

А потом Шкурин подошел к болельщикам с белорусским флагом. Среди них на трибуне во Вроцлаве были свободные беларусские спортсмены, самбист Степан Попов (на фото ниже рядом со Шкуриным) и гимнаст Семен Букин.

Матч с Поповым и Букиным смотрел и экс-судья ЧБ Сергей Чистов, который также сделал фото со Шкуриным.

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