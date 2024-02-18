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В Луганской области российский пилот «сбросил» свой самолет на головы людей

  • 18.02.2024, 12:27
В Луганской области российский пилот «сбросил» свой самолет на головы людей
иллюстративное фото

Видеофакт.

Украинские военные сбили три российских самолета Су 17 февраля. Пилот одного из подбитых самолетов во время падения направил его на село в Луганской области на временно оккупированной территории.

«Пилот российского истребителя вчера сбросили несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда поджарили уже его – думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом. Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганской области», - сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Он отметил, что Су упал в селе Дяково, которое находится в нескольких километрах от границы с Россией и в оккупации с осени 2014 года.

«Жители села Дьяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских. Сообщают, что упал на улицу, где «живет Любовь Николаевна». О количестве жертв пока неизвестно», - подытожил глава ОВА.

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