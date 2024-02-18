В Луганской области российский пилот «сбросил» свой самолет на головы людей 18.02.2024, 12:27

иллюстративное фото

Видеофакт.

Украинские военные сбили три российских самолета Су 17 февраля. Пилот одного из подбитых самолетов во время падения направил его на село в Луганской области на временно оккупированной территории.

«Пилот российского истребителя вчера сбросили несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда поджарили уже его – думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом. Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганской области», - сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Он отметил, что Су упал в селе Дяково, которое находится в нескольких километрах от границы с Россией и в оккупации с осени 2014 года.

«Жители села Дьяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских. Сообщают, что упал на улицу, где «живет Любовь Николаевна». О количестве жертв пока неизвестно», - подытожил глава ОВА.