Во Львове прогремел мощный взрыв 1 18.02.2024, 14:31

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Вспыхнул пожар, движение перекрыто.

Во Львове сегодня утром, около 05:00 (минское время), прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Инцидент произошел в районе улицы Антоновича.

Об этом сообщил городской депутат Игорь Зинкевич. Он также в сети опубликовал кадры пожара, передает «24 Канал».

Зинкевич сообщил, что на рассвете во Львове прогремел взрыв и вспыхнул пожар на улице Антоновича. По его словам, инцидент произошел на территории промышленного комплекса.

Он также в сети опубликовал фото пожара.

Зинкевич сообщил, что на место событий сразу выехали все спецслужбы, а движение по улице Антоновича – временно перекрыли.

В комментарии «24 Каналу» пресс-секретарь СБУ во Львовской области сообщила, что причину взрыва позже сообщат специалисты. Вместе с тем, она подчеркнула, что причиной не были ракеты или какая-то другая атака.

«Там сейчас ГСЧС будет проводить осмотр, потому что достаточно большая площадь возгорания. Уже по результатам его проведения будет какая-то информация – или это газ, или это какие-то другие причины, возможно, обрушение»,

– объяснили в СБУ.

Пресс-секретарь также добавила, что Львовский городской совет впоследствии опубликует детали относительно инцидента.

Что сообщили во Львовском городском совете

Во Львовском горсовете подтвердили, что утром прогремел взрыв в Железнодорожном районе вблизи улицы Антоновича. Там добавили, что с утра на месте инцидента работают спасатели.

«На месте происшествия с утра работали пожарные. Площадь возгорания составляла примерно 400 квадратных метров. Также на месте происшествия присутствовали работники правоохранительных органов. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Здание промышленного характера. Причины взрыва и возгорания еще устанавливают соответствующие специалисты», – говорится в сообщении.