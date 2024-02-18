В Евросоюзе сделали громкое заявление о войне в Украине 3 18.02.2024, 19:09

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Все решится за три месяца.

Ситуация с войной в Украине может прийти к развязке в ближайшие 3 месяца. Именно поэтому западные союзники должны быть решительными в вопросах ее поддержки, вместо того, чтобы терять время в нерешительности.

Такое мнение озвучил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит «Укринформ».

Он отметил, что в Европе не все политики и простые люди поняли, что живут «в ситуации войны» и это требует совершенно новых подходов.

«Не стоит говорить «давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД». Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя», — сказал он.

При этом он отметил, что ЕС уже выделил 28 миллиардов евро на прямую военную помощь Украине, что является рекордной суммой помощи для страны в состоянии войны. Боррель также напомнил, что поставки каждого нового вида техники и вооружений вызывало широкие дискуссии внутри блока, однако если бы Европа была более решительной, то ситуация на фронте сейчас могла быть совершенно другой.

«Поставки Leopard? «Нет, это может привести к эскалации». Позже мы поставляем Leopard. Поставки Patriot? «Нет, это путь к эскалации». Позже мы поставили Patriot. Если бы мы меньше колебались в наших решениях, вероятно, эта война была бы иной», — добавил главный дипломат ЕС.