Чемпион US Open рассказал, как его в центре Москвы ограбил полицейский

Чемпион US Open рассказал, как его в центре Москвы ограбил полицейский6
- 18.02.2024, 20:43
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После ограбления Энди Роддик принял решение больше в РФ не появляться.
Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик поделился происшествием, которое произошло во время его поездки в Россию. После ограбления американец принял решение больше там не появляться, пишет 24tv.ua.
Звезда мирового тенниса Энди Роддик в составе сборной США в 2006 году побывал в России, где проходила матчевая встреча Кубка Дэвиса. Прямо посреди улицы российский полицейский ограбил знаменитого теннисиста.
Ограбление в Москве позволило понять психологию россиян
Оборотень в погонах отобрал у Роддика всю наличку и, пригрозив теннисисту, ушел прочь.
«В 2006 году на улице в России меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубок Дэвиса. Это правда.
Просто подошел и спросил, сколько у меня наличных денег. Я сказал, что есть 300 долларов... Он просто ответил, мол, отдай мне их или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошел своей дорогой. Вообще никаких эмоций. Так быть не должно. Никогда больше не вернусь туда», – рассказал Роддик.
Тогда он не захотел поднимать шум и поэтому не рассказывал об этой истории. Однако спустя годы звездный теннисист понял психологию россиян. Этот случай был не исключением, а закономерностью.
«Тогда я просто хотел играть и спокойно уйти. Не хотел поднимать шум, вдруг это был просто один плохой полицейский. Но теперь я лучше понимаю все обстоятельства», – добавил знаменитый теннисист.