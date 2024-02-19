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Под Мариуполем сбит российский самолет: что известно

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  • 19.02.2024, 12:13
  • 3,792
Под Мариуполем сбит российский самолет: что известно
Иллюстрационное фото

Он мог упасть в море.

В понедельник, 19 февраля, появилась информация, что под пока еще оккупированным Мариуполем Донецкой области потери России в авиации возросли - якобы видели, как падал борт, который пылал, пишет unian.net.

В самом Мариуполе раздавались взрывы, сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram. «Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе с. Рыбацкое... Какой прекрасный понедельник», - отметил он.

Кроме того, в мариупольских чатах в Telegram написали, что была сбита воздушная цель. Пользователи написали следующее: «Самолет сбили, упал в море»; «Сбили истребитель, будто». Также появилась информация, что упал самолет Су.

Позже Андрющенко написал, что воздушную цель сбили во время обратного движения из временно захваченного россиянами Донецка в направлении российского города Приморско-Ахтарск (Ейск). «До этого наблюдали заход самолетов из Приморско-Ахтарского направления в сторону Донецка», - добавил он.

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