Белорус Тихонцов победил на чемпионате Европы по тяжелой атлетике 19.02.2024, 21:26

Он стал победителем в весовой категории до 102 килограммов.

Белорусский атлет Евгений Тихонцов стал двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике. На соревнованиях в Софии белорус завоевал еще одно золото в личном зачете.

Так, белорус стал победителем турнира в весовой категории до 102 килограммов с суммой в двоеборье 398 килограммов (181 + 217 килограммов).

Примечательно, что пять лет назад на соревнованиях в Батуми в 2019-м Тихонцов был победителем в весовой категории до 96 килограммов.