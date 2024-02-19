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Белорус Тихонцов победил на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

  • 19.02.2024, 21:26
Белорус Тихонцов победил на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Он стал победителем в весовой категории до 102 килограммов.

Белорусский атлет Евгений Тихонцов стал двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике. На соревнованиях в Софии белорус завоевал еще одно золото в личном зачете.

Так, белорус стал победителем турнира в весовой категории до 102 килограммов с суммой в двоеборье 398 килограммов (181 + 217 килограммов).

Примечательно, что пять лет назад на соревнованиях в Батуми в 2019-м Тихонцов был победителем в весовой категории до 96 килограммов.

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