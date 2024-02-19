Белорусская прыгунья показала лучший результат на чемпионате Польши 2 19.02.2024, 22:51

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Мария Жодик

Фото: Grzegorz Michałowski / PAP

Она ждет польский паспорт и путевку на Олимпиаду в Париж.

На чемпионате Польши в закрытых помещениях лучший результат среди всех спортсменок показала белорусская прыгунья Мария Жодик, пишет mostmedia.io.

18 февраля она выступала на турнире вне конкурса. Жодик установила личный рекорд, взяв барьер 1 м 97 см. На сегодня это выполненный олимпийский норматив и лучший результат в Польше. В целом в прыжках в высоту в этом году это третий результат в мире. Более высокие результаты показали только украинка Ярослава Могучих (2 м 4 см) и австралийка Никола Олислейджерс (2 м 3 см).

Этот результат дает Жодик возможность выступить на Олимпиаде в Париже, если она успеет получить польский паспорт.

Белоруска в 2020 году была подписанткой письма спортсменов за честные выборы и против насилия силовиков. В 2022-м она переехала в польский Белосток. Жодик осудила войну России против Украины. В октябре 2023-го легкоатлетка подала документы на польское гражданство.

В World Athletics Жодик отмечена как белорусская спортсменка.