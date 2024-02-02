«Они считают так, чтобы не переплатить» 2.02.2024, 10:45

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Фото: Jamie Street / Unsplash

Белорусы рассказали об опыте страхования машин, имущества и здоровья в Польше.

Белорусы в соцсетях активно обсуждают страховые компании Польши. MOST поговорил с белорусами, которые оформляли различные страховки в Польше и получили (или нет) компенсации после наступления страховых случаев.

«Страховая, по ходу, сливает номера клиентов тем, кто занимается починкой машин»

У Алексея (имя изменено) есть опыт получения страхового возмещения за ремонт автомобиля. Мужчине предложили стать клиентом одной из компаний прямо в автосалоне во время покупки машины.

— В Польше бытует мнение, что те страховки, которые предлагает салон, очень дорогие. Но я сравнил с другими похожими предложениями, и этот вариант оказался дешевле всех, так что в салоне предложили действительно выгодные условия.

Страховой случай произошел буквально через три месяца. В лобовое стекло автомобиля влетел маленький камешек, и оно треснуло. Первое, что удивило Алексея: всё общение со страховщиками происходило в кабинете пользователя на сайте компании.

Беларус заполнил оналйн-форму, описал происшествие и прикрепил фотографии повреждённой и других частей автомобиля. Через некоторое время ему ответили, оценив ущерб «в три раза меньше, чем нужно».

— Я сказал, что буду чиниться у официального дилера, потому что в противном случае машина бы слетела с гарантии, ведь я её купил всего три месяца назад. И они особо не спорили, сразу согласились с моими доводами.

В итоге всё прошло хорошо. Алексей приехал в выбранное место и поменял стекло. Страховая компания оплатила всю стоимость ремонта напрямую мастерской, не передавая денег белoрусу.

В целом мужчина доволен тем, как всё прошло. Сравнивая с беларусским опытом, он отмечает, что на родине нужно было пригонять автомобиль к страховщику, чтобы оценщик лично его проверял.

— Единственное, что меня смутило в Польше, это то, что буквально в тот же день, когда я отослал страховой компании всю информацию, мне позвонили с какого-то левого номера и начали предлагать поменять стекло. То есть страховая, по ходу, сливает номера клиентов тем, кто занимается починкой машин, — уверен Алексей.

«Мы три раза вызывали оценщика»

Опыт обращения в страховую компанию был и у Елены. И хоть, в итоге, компания покрыла все расходы, для этого девушке пришлось «побегать с бубном». Застрахована была квартира, а компенсация понадобилась после того, как в доме прорвало трубу — пострадали в том числе соседи снизу.

— Мы три раза вызывали оценщика. Этот человек ходил к соседям, смотрел, что у них случилось и что у нас, откуда текла вода. В первый раз он не поверил, что это не наша вина, потому что было непонятно, откуда течь. И насколько я понимаю, если бы они доказали, что это была наша вина, то не факт, что мы бы получили компенсацию.

После этого Елена за свои деньги наняла бригаду мастеров: они разобрали плитку в квартире и отыскали место, откуда вытекала вода. Представитель компании пришёл во второй раз и зафиксировал, что прорыв трубы произошёл не по вине беларуски. Но и в этот раз девушка не получила компенсации.

— Нужно было провести ремонт за свои деньги и вызывать этого оценщика в третий раз. То есть фактически ты сначала всё делаешь сам, потом собираешь все чеки и уже потом предоставляешь их страховой. Если же у тебя нет чека на какую-либо из работ, то ты просто надеешься на оценку представителя компании, который делает калькуляцию по какой-то средней стоимости.

На часть работ у Елены не было чеков. Однако страховщики посчитали всё так, что «вышло на зеро» — выплатили ровно столько, сколько было потрачено. «Они считают так, чтобы не переплатить», — подчёркивает девушка.

Вся «эпопея» заняла месяца три-четыре. Белoруска отмечает, что её соседи снизу застрахованы у другой компании, и в их случае всё было гораздо проще и быстрее: всё общение происходило онлайн, а вместо визитов оценщика нужно было лишь выслать фотографии ущерба и ремонта.

«Ацэншчык сказаў, што мы бампер падрапалі раней і яны не змогуць заплаціць поўны кошт»

Журналист Дмитрий Егоров поделился сразу несколькими историями. К примеру, в 2018 году он начал бегать марафоны и решил застраховать свою жизнь, потому что такой спорт оказывает очень большую нагрузку на сердце и организм в целом. Беларус обратился к страховому агенту, который сотрудничал с разными компаниями, и тот пообещал подобрать лучший вариант.

— Замест гэтага ён пачаў спрабаваць прадаць мне нейкія назапашвальныя страхоўкі, вялікія пакеты са страхоўкамі на жыццё, здароўе, страту працаздольнасці і яшчэ кучу ўсяго. Ну і я проста бачыў, што гэты агент спрабуе мяне раскруціць на як мага больш прадуктаў. І нерухомасць прапаноўваў застрахаваць, і яшчэ нешта.

Мужчина также предостерегает от оформления дешёвой страховки автомобиля: бывает, что в случае аварии клиент просто не может дозвониться в такие компании. А если требуется эвакуатор, то оказывается, что эта услуга доступна, например, только в радиусе 100 километров от места жительства.

— У мяне было дробнае ДТЗ, мы ўехалі ў машыну і пагнулі трохі бампер. Прыйшоў ацэншчык ад страхоўшчыка і кажа, што мы гэты бампер падрапалі раней і яны не змогуць заплаціць поўны кошт. У выніку прыйшлося дакладаць свае грошы, каб памяняць.

Белoрус уверен, что страховые компании делают так, потому что просто борются за свои деньги. Он добавляет, что, конечно, каждый может оспорить действия страховщиков в суде и даже выиграть этот суд, но такие дела могут тянуться год, два и более. И всё это время деньги клиента будут оставаться у страховых компаний.

— І шмат людзей па дробных справах проста не хочуць ісці ў суд. Вось як у мяне з бамперам. Ну што я пайду судзіцца за тыя 300-400 злотых? Не, бо мне шкада часу, шкада сваіх рэсурсаў. А колькі такіх людзей, як я, якія атрымліваюць паменшаныя выплаты і не ідуць у суд? І ў выніку кампаніі на гэтым вялікія грошы эканомяць.

«Нам заплатили по 25 злотых за каждый день, который ребёнок находился в больнице»

Екатерина (имя изменено) рассказала о страховке здоровья ребёнка, которую предложили в школе. Девушка и её муж решили выбрать самый дешёвый вариант с разовым взносом 50 злотых.

— В декабре ребёнок попал в больницу с последствиями от коронавируса. Он пролежал там пять дней. Когда он выписался, мы с мужем подумали: почему бы не узнать, можно ли возместить стоимость лечения по этой страховке. Муж позвонил в эту компанию, ему сказали зарегистрироваться на сайте, сфотографировать выписку из больницы, историю болезни. Мы всё это сделали. И нам заплатили по 25 злотых за каждый день, который ребёнок находился в больнице.

Через некоторое время ребёнка опять положили в больницу, на этот раз на 10 дней. И компания снова без вопросов в течение двух недель выплатила компенсацию. Так как это был самый дешёвый вариант страховки, то родители не получили возвещения трат на лекарства.

«Порадовала лишь возможность говорить на русском»

Татьяна (имя изменено) оформила туристическую страховку. Во время поездки девушка подвернула ногу, не могла её согнуть до конца, также опухло колено.

— Порадовала лишь возможность говорить на русском. Я хорошо знаю польский, но вот объяснить конкретно, что и как случилось, проще на русском. Сначала меня «бросали» от оператора к оператору, потом соединение сорвалось, а затем парнишка действительно начал искать возможность мне помочь. Ну, или слить. В итоге они нашли повод, чтобы отказать: мы не купили дополнительно лечение. Сказали, что если понадобится госпитализации, то госпитализируют [за счёт компании].