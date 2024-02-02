Бои под Брянском: ликвидирована большая группа офицеров ФСБ 6 2.02.2024, 12:28

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Уничтожено почти два десятка «элитных» оккупантов.

В районе российского Брянска украинские воины ликвидировали группу сотрудников ФСБ РФ. Те проходили подготовку для участия в войне против Украины.

В результате «блестящего попадания» у врага почти два десятка ликвидированных – с перспективой увеличения этого количества. Об этом рассказал полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

По его словам, проредили ряды российской ФСБ украинские воины 31 января. Ликвидированы 18 захватчиков, еще двое – временно живы, но с перспективой присоединиться к досрочно «демобилизованным товарищам».

«В районе населенного пункта Брянск ликвидирована группа сотрудников ФСБ РФ, которая проходила формирование для участия в боевых действиях на территории Украины. 18 сотрудников – «200», двое сотрудников – «300» (тяжелые). Быстро возвращаются домой. Блестящее попадание. Слава Украине и ее воинам», – отметил Штефан.