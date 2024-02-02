Названа специя №1, которая помогает снизить давление 1 2.02.2024, 12:42

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Ее рекомендуют диетологи.

То, что вы едите, определенно влияет на кровяное давление. И когда дело доходит до необходимости его снизить, особенно выделяется одна специя, пишет eatingwell.com.

По данным American Heart Association, в здоровой для сердца диете особое внимание уделяется фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам, нежирным молочным продуктам, птице без кожи, рыбе, орехам и бобовым, а также ограничиваются насыщенные жиры, алкоголь, натрий и добавленный сахар. Однако, и специи могут иметь важное значение.

Специя №1, помогающая снизить кровяное давление

Если вы сосредотачиваетесь на одной специи для снижения кровяного давления, выберите имбирь. Имбирь издавна славился своими кулинарными и пищеварительными преимуществами, но он также может быть полезен для нашего сердца, утверждают специалисты.

В обзоре и метаанализе 2019 года, опубликованном в журнале Phytotherapy Research, были рассмотрены шесть рандомизированных клинических исследований, изучающих влияние добавок имбиря на артериальное давление. В целом они обнаружили, что имбирь вызывает значительное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления в среднем на 6 и 2 пункта соответственно.

Однако важно отметить, что это снижение наблюдалось только у участников со средним возрастом 50 лет и моложе. Доза, необходимая для изменения артериального давления, составляла не менее 3 граммов в день (это менее 2 чайных ложек молотого имбиря) и принималась в течение 7-12 недель.

Дипломированный диетолог Меган Берд отмечает, что имбирь может помочь снизить кровяное давление, действуя аналогично лекарствам:

«Он делает это, блокируя кальциевые каналы в нашем организме и действуя как ингибитор АПФ - фермента, который расслабляет наши вены и сосуды, вызывая снижение кровяного давления».

Согласно исследованию Nutrition Reviews, проведенному в 2021 году, есть также некоторые доказательства того, что добавки имбиря могут помочь снизить уровень холестерина, сахара в крови и уменьшить воспаление.