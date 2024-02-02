Кишка опять оказалась тонка Александр Невзоров

2.02.2024, 13:28

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Александр Невзоров

У Кремля не получилось.

У Кремля не получилось украсить праздничный стол головами «БИ-2».

Он проиграл дипломатическую схватку. С фигуристкой Валиевой - тоже проигрыш.

Ее мало того, что «кокнули», как спортсменку, так еще и обязали выплатить тьмищу денег, которые девочка получила в качестве призовых.

Тут следует понимать, что олимпийское золото отобрали не у юной покатушницы, а у путина и войны.

Спорт - давно уже чистая политика.

Из-под коньков Валиевой брызгала кровь Бучи и Мариуполя.

Впрочем, никто не мешал фигуристке сказать волшебные слова «слава Украине и Путин ху#ло». Ее судьба была бы иной. Никто не стал бы придираться к допингу.

Но когда девица упорно причисляет себя к стране-преступнице и декларирует единство с оккупантами и убийцами - глупо было рассчитывать на другой исход.

Кремль до последнего рассчитывал на свою агентурную сеть в структурах «большого спорта». Он потратился на взятки, пытаясь удержать «золото» за спортсменкой, которая является личиком режима и войны.

Но и тут, как с «БИ-2», Орбаном, Фицо и Арменией - у него ничего не вышло. Кишка опять оказалась тонка.

Армения, кстати, официально приняла Римский статут, навсегда закрывшись от путина и продекларировав разрыв с Россией.

Александр Невзоров, «Телеграм»