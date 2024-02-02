Названы самые мощные смартфоны начала 2024 года 2.02.2024, 15:17

Они не устареют и через пять лет.

Известный бенчмарк AnTuTu, который регулярно проводит тестирование производительности смартфонов, обновил рейтинг самых мощных Android-устойств, и в нем новый лидер. Им является модель OPPO Find X7 на чипе Dimensity 9300.

Этот OPPO получил самые передовые решения в индустрии и на сегодняшний день считается самым мощным смартфоном не только на рынке Android, но и в принципе. В бенчмарке AnTuTu он набирает 2.209 млн баллов. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в аналогичных тестах показывает 1,64 млн балла.

На второй позиции оказался iQOO 12 Pro, а на третьей – ASUS ROG Phone 8 Pro. Оба с процессором Snapdragon 8 Gen 3, результат которых по итогам тестирования составляет 2,206 и 2,204 баллов соответственно.

В целом, основную часть списка самых мощных смартфонов заняли флагманы на базе новейшего Snapdragon 8 Gen 3, но лидером все же оказалась модель с процессором MediaTek.

Также AnTuTu обновил рейтинг самых производительных Android-смартфонов среднего уровня. Лидер топа – Redmi K70E на чипсете Dimensity 8300-Ultra. Он заметно опережает всех конкурентов и наверняка еще не скоро уступит свое место новому лидеру.

Если же вам нужен смартфон с лучшим экраном, эксперты DxOMark составили актуальный топ на начало 2024 года. Лидирующие позиции занимают устройства от Samsung и Google, тогда как новейший «Айфон» не попал даже в топ-5.