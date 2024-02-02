В Польше появится плавучий LNG-терминал 2.02.2024, 22:38

Gaz-System выбрала поставщика.

Польская компания Gaz-System выбрала поставщика для первого в стране плавучего регазификационного терминала (FSRU), который будет размещаться в порту Гданьска. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Тендер выиграла японская транспортная компания Mitsui OSK Lines, которая имеет самый большой в мире флот газовозов, в том числе семь FSRU.

«Выбор поставщика установки – это важный этап в реализации программы FSRU, которой компания занимается уже много месяцев. В ближайшее время мы сосредоточимся на разработке детальных условий так называемого тайм-чартера. Кроме того, нам нужно получить все необходимые корпоративные согласования от органов управления компании для подписания соглашения с судовладельцем», – сказал Анджей Кенсбок, вице-президент Gaz-System.

Первый плавучий LNG-терминал в Польше планируют запустить в 2027-2028 годах с мощностью 6,1 млрд куб. м.

Gaz-System также управляет первым стационарным LNG-терминалом Польши в Свиноуйсьце, который эксплуатируется с 2016 года. Его мощность 6,2 млрд куб. м, за поставку отвечает газовая компания PGNiG из группы Orlen.

В 2023 году терминал в Свиноуйсьце принял 62 партии сжиженного газа в объеме 4,66 млн тонн – на 6% больше, чем годом ранее.