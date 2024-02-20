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Семен Слепаков обратился к Путину

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  • 20.02.2024, 19:20
  • 7,362
Семен Слепаков обратился к Путину
Cемен Слепаков

Российский комик назвал российского президента убийцей Навального.

Российский комик Cемен Слепаков в стихотворной форме, но без иносказаний назвал российского президента убийцей Навального и потребовал отдать тело политика родственникам. «Теперь вы цинично и подло убили Навального, поэтому промолчать не вижу возможности». Свое обращение он опубликовал в инстаграме.

«Господин президент России Владимир Путин,

Я к вам уже обращался два года назад.

На этот раз слезливой речи не будет.

Тогда я просил вас не дать нам скатиться в ад

И что-то там лепетал в расстроенных чувствах

Про братский народ, культуру и дружбу в веках,

С тех пор сотни тысяч смертей, украинских и русских…

Их кровь, господин президент, на ваших руках.

И я не хотел обращаться к вам больше, ввиду тотального

Отсутствия смысла и, тупо, из осторожности,

Но теперь вы цинично и подло убили Навального,

Поэтому промолчать не вижу возможности.

Его точно убили вы, я не знаю как именно -

Измором, травили по капле, а может прикончили сразу.

Пусть сделано это было руками другими, но

Понятно даже ежу по чьему приказу.

Убили не с первой попытки — проблемы с кадрами,

Паузу выждав, ведь, вы не из тех, кто торопится,

Разлучив с родными, счёты сведя с адвокатами,

На всех положив то единственное «достоинство»,

Что осталось у вас после четверти века на царстве,

Заручившись поддержкой вашей шакальей стаи,

Готовой по первой отмашке взвыть — англосаксы!

И перед вами в экстазе вилять хвостами.

Вы так отомстили (вы же довольно мстительны)

За страх, за насмешки, за свой публичный провал,

За любовь «кукловодов», к которой вы так чувствительны,

За то, что она досталась ему, а не вам.

Теперь вам никто не подпортит картинку «выборов»,

Свой зад вы усадите снова в любимое кресло,

С одобренным вами огромным отрывом выиграв

У всех, чье общее имя — пустое место.

Должно быть, вы рады — закончили важное дело,

Ошибки учли, и всё прошло как по маслу.

Но пожалейте маму — отдайте тело,

К чему заметать следы — всем и так всё ясно.

Пути Господни таинственны и неведомы -

Нас в тонусе держат, за это большой респект,

Но верю, однажды вы встанете в ряд с людоедами,

А в честь него назовут широкий проспект

В свободной стране, и сейчас я не про Эстонию,

А про ту страну, для которой хотел он счастья…

А пока — читайте лекции по истории,

И наслаждайтесь вашей украденной властью».

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