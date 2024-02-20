Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в XXI веке 20.02.2024, 22:41

Чжан Шуай

Не может победить уже больше года.

Чжан Шуай проиграла во втором раунде турнира WTA 1000 в Дубае. Она уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой — 3:6, 5:7.

Представительница Китая проиграла в своем 17-м матче подряд в одиночных поединках. В последний раз она побеждала в январе 2023 года. Как следствие, Чжан Шуай повторила самую длинную серию поражений в WTA в XXI веке, сообщает Opta.

Напомним, что этот антирекорд изначально принадлежал Аранте Рус, которая с 2012-по 2013 год тоже 17 матчей подряд не могла выиграть.

Отметим, что в рейтинге WTA Чжан Шуай занимает 776 строчку.