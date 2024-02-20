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Украина создала за границей военный логистический пункт

  • 20.02.2024, 22:54
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Украина создала за границей военный логистический пункт

Зачем он нужен.

«Украинский логистический хаб» будет создан вне государства. Это позволит нормативно регулировать деятельность украинского персонала в международном Хабе.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, правительство приняло постановление, которое поможет регулировать вопросы международной военной помощи. В частности, речь о синхронизации процессов в оказании военной помощи, учета, мониторинга и контроля налаживается еще логистика поставок.

«Это постановление разрешило запуск «Украинского логистического пункта» за пределами государства. Фактически, это украинское подразделение при международном Хабе, объединяющее логистическую сеть партнеров с украинским», - рассказал заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

В состав пункта будут входить представители Минобороны, ВСУ, МВД и других государственных органов (по согласию). Их действия позволят наладить координацию по приему и транспортировке грузов, а также координировать перемещение украинских военных для обучения за границей.

«До этого деятельность украинского персонала на международном Хабе партнеров никак нормативно не была урегулирована. Это влекло за собой ряд финансовых, административных и организационных сложностей», - заявил Гайдер.

Из этого следует, что теперь международную помощь по прибытию в Украину Генштаб будет распределять ее между составляющими Сил безопасности. А вот транспортировкой по подразделениям будут заниматься подразделения логистики сил обороны.

«Одна из главных задач Минобороны — это мониторинг использования международной военной помощи в Силах безопасности и обороны. То есть благодаря этому постановлению мы сможем синхронизировать данные полученной помощи на уровне государства. Если раньше Нацгвардия, Пограничная служба, Нацполиция вели внутренний учет, то теперь Минобороны будет обобщать это в едином отчете», – пояснил он.

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