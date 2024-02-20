«Евроторг» снял с продажи популярное растительное масло из-за жалобы конкурентов

«Евроторг» снял с продажи популярное растительное масло из-за жалобы конкурентов2
- 20.02.2024, 23:17
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Почему возник скандал.
Компанию «Евроторг», которая управляет «Еврооптом», заставили снять с продажи один из видов подсолнечно-оливкового масла. Это пришлось сделать после предупреждения от Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — конкуренты пожаловались, что белорусская компания совместно с российским поставщиком сымитировали этикетку их собственного продукта так, что можно спутать, передает «Зеркало».
В Евразийскую экономическую комиссию обратилась группа российских компаний АО «ЭФКО» и ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад». Они пожаловались, что белорусское ООО «Евроторг» и российское АО «Жировой комбинат» продают растительное масло Almaro в упаковке с этикеткой, которая имитирует дизайн этикетки масла Altero производства АО «ЭФКО».
Заявители обвинили обе компании в недобросовестной конкуренции на трансграничном рынке.
Комиссия согласилась с их доводами и вынесла официальные предупреждения «Евроторгу» и «Жировому комбинату». Обе компании «в установленные сроки прекратили производство и реализацию масла Аlmaro», после этого разбирательство закончилось.
В комиссии привели слова министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максима Ермоловича (бывшего замруководителя администрации Лукашенко)
о том, что такие предупреждения как инструмент «мягкого регулирования» дают возможность оперативно и без наложения штрафных санкций восстановить конкуренцию на трансграничных рынках. Эту практику планируют продолжать.
Отметим, в «Е-доставке» масло Аlmaro действительно уже значится как отсутствующее в наличии. Судя по фото, этот продукт действительно похож на Altero — и названием, и упаковкой, и этикеткой. Оба товара имеют высокую оценку пользователей — 5 баллов, однако у Altero гораздо больше голосов и отзывов.