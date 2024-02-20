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«Евроторг» снял с продажи популярное растительное масло из-за жалобы конкурентов

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  • 20.02.2024, 23:17
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«Евроторг» снял с продажи популярное растительное масло из-за жалобы конкурентов

Почему возник скандал.

Компанию «Евроторг», которая управляет «Еврооптом», заставили снять с продажи один из видов подсолнечно-оливкового масла. Это пришлось сделать после предупреждения от Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — конкуренты пожаловались, что белорусская компания совместно с российским поставщиком сымитировали этикетку их собственного продукта так, что можно спутать, передает «Зеркало».

В Евразийскую экономическую комиссию обратилась группа российских компаний АО «ЭФКО» и ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад». Они пожаловались, что белорусское ООО «Евроторг» и российское АО «Жировой комбинат» продают растительное масло Almaro в упаковке с этикеткой, которая имитирует дизайн этикетки масла Altero производства АО «ЭФКО».

Заявители обвинили обе компании в недобросовестной конкуренции на трансграничном рынке.

Комиссия согласилась с их доводами и вынесла официальные предупреждения «Евроторгу» и «Жировому комбинату». Обе компании «в установленные сроки прекратили производство и реализацию масла Аlmaro», после этого разбирательство закончилось.

В комиссии привели слова министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максима Ермоловича (бывшего замруководителя администрации Лукашенко)

о том, что такие предупреждения как инструмент «мягкого регулирования» дают возможность оперативно и без наложения штрафных санкций восстановить конкуренцию на трансграничных рынках. Эту практику планируют продолжать.

Отметим, в «Е-доставке» масло Аlmaro действительно уже значится как отсутствующее в наличии. Судя по фото, этот продукт действительно похож на Altero — и названием, и упаковкой, и этикеткой. Оба товара имеют высокую оценку пользователей — 5 баллов, однако у Altero гораздо больше голосов и отзывов.

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