The Telegraph: Россия проигрывает экономическую войну 20.02.2024, 23:54

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Промышленное производство РФ стагнирует.

Россия ведет «горячую» экономику войны. Оборонные расходы во всех формах утроились с момента вторжения в Украину и приближаются к 8% национального производства, что примерно соответствует уровню Советского Союза. Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики на 2,6% в 2024 году.

Эта очевидная стойкость многих сбила с толку, что привело к всеобъемлющему ощущению отчаяния на состоявшейся в эти выходные Мюнхенской конференции по безопасности. На самом деле, Путин проигрывает экономическую войну, а военную войну он выигрывает недостаточно быстро, чтобы компенсировать это, сообщает The Telegraph.

«Промышленное производство стагнирует. Российский энергетический сектор страдает снижением доходов и задержкой проектов. Санкционные лазейки закрываются», — говорит профессор Павел Баев из Института исследования мира в Осло.

Данные Росстата показывают, что бум перевооружения остановился на уровне, далеком от того, какой был бы необходим Кремлю для того, чтобы победить даже долю технологической мощи Запада.

Показатели ВВП России — это «красная ниточка». Дефицит рабочей силы и ограничение производственных мощностей привели к перегреву экономики, подтолкнув процентные ставки до 16%, тогда как оставшиеся от экономики потребления атрофируются. С начала войны ликвидные активы Фонда национального благосостояния упали с 6,6 до 2,7% ВВП.

ЕС разрабатывает планы санкций против компаний в Китае, Индии, Турции, Шри-Ланке, Сербии, Таиланде и Казахстане с помощью Кремля в обходе ограничений на технологии двойного назначения. Россия найдет способы обойти последние ограничения. Но она не может легко перейти на полупроводники из Китая, поскольку ее системы настроены на американские чипы, которые приходится покупать с жесткой прибавкой на черном рынке.

Доходы от нефти, газа и угля все еще приходят, но суммы скромные, считает издание. Они упали с 40 миллиардов долларов в месяц в начале 2022 года до 23 миллиардов долларов в январе этого года. Этого недостаточно, чтобы покрыть рост бюджета на 65% за последний год.

«Россия неизбежно движется к экономическому истощению. Было бы огромной ошибкой со стороны Запада потерять нервы сейчас», — заключает The Telegraph.