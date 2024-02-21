NYT: Загадочные детали ликвидации российского летчика Кузьминова указывают на Кремль 2 21.02.2024, 8:15

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Украинская разведка предупреждала россиянина.

Загадочная смерть российского летчика Максима Кузьминова в Испании вызывает все больше подозрений относительно причастности российских спецслужб. Об этом говорится в материале The New York Times.

Летом 2023 года Кузьминов совершил «дерзкий побег» из России, прихватив с собой военный вертолет. За этот поступок ему выплатили в Украине полмиллиона долларов. Для РФ же летчик был виновен в государственной измене.

Работники украинской разведки предупреждали россиянина, что его жизнь — под угрозой. Его призывали не выезжать за границу, но Кузьминов проигнорировал рекомендации и переехал в курортный городок на побережье Средиземного моря в Испании.

Журналисты отмечают, что неизвестно, чем пилот занимался во время своего пребывания в Украине и Испании. Однако за рубежом он поселился в «скромном жилом доме» в 10 минутах ходьбы от пляжа. Мужчина выбрал для проживания район, популярный среди украинских и российских туристов.

«Теперь Кузьминова, которому на момент его побега было 28 лет, похоже, постигла суровая участь, о которой предупреждали украинские чиновники», — подчеркнули в издании.

Двое неназванных представителей испанской полиции рассказали, что тело Кузьминова нашли на прошлой неделе в городке Вильяхойоса. Оно было изрешечено пулями. В украинской разведке подтвердили факт гибели российского летчика.

«Дело осложнилось удивительными заявлениями Гражданской гвардии, отделения национальной полиции Испании, которая в какой-то момент заявила, что документы, найденные на теле, опознают его как 33-летнего украинца. Но добавили, что документы могут быть поддельными», — отметили в СМИ.

В материале говорится, что детали смерти Кузьминова подогревают подозрения о причастности к этому российских спецслужб. Ожидается, что событие «усилит и без того обостренное напряжение» между РФ и странами Европы.

Кроме того, неназванные западные представители безопасности рассказали, что в Кремле не скрывали своих намерений по борьбе с предателями. Президент РФ Владимир Путин не скрывал своего «глубокого презрения» к ним и позволил «целенаправленные убийства российских информаторов за рубежом».

В СМИ добавили, что о смерти Кузьминова стало известно «всего через несколько дней» после того, как в тюрьме умер российский оппозиционер Алексей Навальный. Несколько западных лидеров, как указано в статье, убеждены, что это разоблачает «жестокую тактику Кремля против своих оппонентов».