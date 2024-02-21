Newsweek: Лукашенко готовится к Третьей мировой войне 17 21.02.2024, 8:23

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Диктатор сделал очередной шаг к краю пропасти.

Опасения по поводу начала Третьей мировой войны «являются справедливыми». Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает Newsweek.

По данным издания, режим диктатора, поддерживающий Россию, укрепил планы быть «насколько возможно» готовым к предстоящей конфронтации.

«Мир снова оказался на краю пропасти. Мы должны быть максимально готовы к нейтрализации рисков и угроз. Есть основания для беспокойства «относительно Третьей мировой войны», - заявил Лукашенко.

СМИ напоминает, что Лукашенко пока не направил войска для войны России в Украине, но регулярно придерживается линии Кремля по геополитике - в частности, проводит совместные с Москвой военные учения, а учения с наемниками ЧВК «Вагнера» дали результаты, сказал Лукашенко.

Он добавил, что разведка Минска «держит руку на пульсе», утверждая, что около 32 тыс. военных из стран-членов НАТО дислоцировано «в непосредственной близости от Беларуси и России».

По словам диктатора, два новых дивизиона зенитных систем С-400 сейчас находятся на вооружении вооруженных сил страны, еще два дивизиона оснащены ракетными комплексами «Искандер-М».