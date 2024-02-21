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Медведев тяжело перенес встречу с Кадыровым

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 21.02.2024, 8:36
  • 6,544
Медведев тяжело перенес встречу с Кадыровым

Будет «студентам» лекции читать о печенегах.

Медведев съездил к Кадырову. Вероятно, во время визита было тяжело. Там вряд ли наливали. Впрочем, не сомневаемся, что «у него с собой было».

После визита Медведева увешанный орденами генерал-полковник Кадыров вдохновился и назвал именем Путина университет в Гудермесе.

Каким же наукам учат в этом университете? Разным. Это «университет спецназа».

Дальше полился сладкий словесный сироп от Кадырова: «Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение. Поэтому я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности — Владимира Путина!»

Слушайте, Кадыров. Давайте Путина к вам проректором по воспитательной работе. Опыт у него есть, еще с Питера, когда его списали из КГБ. Будет «студентам» лекции читать о печенегах.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

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