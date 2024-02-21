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Три крупнейших банка Китая отказались принимать платежи из России

  • 21.02.2024, 8:41
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Три крупнейших банка Китая отказались принимать платежи из России

Они занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в КНР.

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции, рассказали «Известиям» представители бизнеса и источник в одном из предпринимательских объединений.

Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае соответственно. По словам гендиректора УК «Первая Группа» Алексея Порошина, кредитные организации стали уведомлять о прекращении приема платежей с начала января. Однако операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются.

При этом в ICBC и CCB отклоняются все поступающие от подсанкционных банков платежи, даже если для их проводки используется не SWIFT, а российская СПФС или китайская CIPS, уточнил источник издания в российском банке. В китайских кредитных организациях объясняют ситуацию внутренней политикой компаний.

Американо-китайский торговый баланс значительно превышает аналогичный показатель между Россией и Китаем, поэтому банки и государственные корпорации отказываются от рискованных операций, говорит Порошин.

Рано или поздно все операции, в том числе через СПФС и CIPS, отражаются в банковской отчетности, которая становится полностью прозрачной, если банки сотрудничают с организациями из Европы и США, поясняет партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

На этом фоне крупные российские банки открывают свои представительства в Китае, чтобы облегчить отправку платежей, говорит Иванинский. В ВТБ подтвердили, что через филиал в Шанхае, который выступает как самостоятельный китайский банк, между двумя странами проводятся платежи в рублях и юанях.

В начале февраля стало известно, что китайский банк Chouzhou Commercial, который является ключевым для импорта в Россию, остановил расчеты с российскими компаниями. Из-за отказа проводить платежи предприниматели жаловались на срыв сделок.

Ограничивать проведение платежей, а также закрывать счета компаниям и физическим лицам из России с начала года стали также банки Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ситуация обострилась после того, как США пригрозили ввести вторичные санкции против зарубежных кредитных организаций, которых уличат в обслуживании поставок для российского оборонно-промышленного комплекса.

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