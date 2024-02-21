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Минчанин потерял карточку, ее нашли и 30 раз расплатились в магазине

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  • 21.02.2024, 8:49
  • 3,286
Минчанин потерял карточку, ее нашли и 30 раз расплатились в магазине

Что решил банк?

Минчанин Александр (имя изменено) в ноябре 2023 года потерял банковскую карточку. Особо не переживал, так как расплачивался на кассах с помощью iPhone. Про местонахождение пластика думал, что он где-то под диваном или в другом укромном месте, пока не проверил баланс счета, а там не хватило 250 рублей. Полез смотреть операции: какие-то непонятные походы в магазины со средним чеком в 15 рублей, которые он точно не мог совершить: спал в это время или находился в другом месте. Казалось бы, про деньги можно забыть, но банк их вернул, пишет Onliner.

— Я понял, что карту кто-то нашел и три дня ходил по магазинам. Позвонил в банк, карту заблокировали, и я написал заявление в милицию. Тогда же вспомнил про принцип нулевой ответственности и написал заявление в банк, перечислил 30 операций, которые не совершал. Также указал, что карта была потеряна, а я три дня не замечал ее пропажу. SMS-оповещение подключено не было, чтобы вовремя среагировать, — рассказывает герой.

Юридически принцип нулевой ответственности вступает в силу при совершении несанкционированной клиентом операции и соблюдении правил пользования картой. И неподтвержденной дополнительным фильтром в виде кода 3D-Secure. Не путайте со схемой мошенников, когда обман происходит до проведения оплаты и клиент сам вводит все данные.

— Возбудили уголовное дело, но человека так и не нашли — личность не установлена. Спустя 45 дней пришел ответ из банка на заявление, что процедуру продлевают. А на прошлой неделе со мной связался специалист из банка, деньги пришли на счет обычным переводом, — продолжает парень.

Банк может отказать клиенту в возврате денег по несанкционированной операции в случае нарушения срока подачи заявления; нарушения держателем карточки порядка ее использования, повлекшего несанкционированные держателем карточки операции; наличия у банка-эмитента информации о мошеннических действиях держателя карточки. Если таких данных у банка нет, то он будет обязан возместить украденные деньги в течение 90 дней.

Обо всех правилах безопасного обращения с карточкой банк-эмитент обязан будет рассказать своему клиенту до подписания контракта на обслуживание счета.

— На самом деле я был удивлен, казалось, что банк что-нибудь придумает, мол, сам виноват. Тогда пришлось бы уже обращаться в Нацбанк, но сработали хорошо! — заключает Александр.

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