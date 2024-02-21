Пик наступит весной: Буданов раскрыл новые планы России 21.02.2024, 12:07

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Кирилл Буданов

Кремль нацелился не только на военные операции.

Россия планирует фальшивые операции против украинских политиков, которые можно использовать для раскола общества путем обвинения властей, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal.

По словам Буданова, наряду с военными действиями Россия стремится посеять раздор в украинском обществе и Вооруженных силах. Он сказал, что Москва недавно активировала план, который сочетает в себе дезинформацию и попытки убийства известных украинцев, чтобы в частности, ослабить решимость солдат. Как добавил разведчик, пик наступит весной и будет сопровождаться мощными военными атаками, направленными на то, чтобы воспользоваться любой враждой.

При этом Буданов не стал комментировать конкретный случай, связанный с украинскими политиками, но одним из примеров привел недавнее заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил поездку в Киев якобы из-за готовящегося покушения. Официальные лица Франции отрицают такую причину отмену визита, заявляя, что Макрон посетит Украину до середины следующего месяца.

Буданов заявил, что инцидент был частью российской операции: «Это все элементы одной и той же большой идеи».