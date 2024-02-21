«Из порции бреда Лукашенко можно сделать общий вывод» 21.02.2024, 12:19

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Решение об эскалации конфликта с Европой принято.

Из очередной порции горячечного бреда Лукашенко можно сделать общий вывод, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Решение об эскалации конфликта с Европой принято. Основных инструменты: гибридные операции на чужой территории и провокации под чужим флагом на своей.

Зачистка в Беларуси и частично России, а также недостаточная помощь Украине — вот те предпосылки, которые берутся в расчет. Плюс не до конца готовая Европа: не отмобилизована, нет фортификаций, не налажено военное производство.

Когда-нибудь в будущем в учебниках по истории Европы многих европейских политиков образца 2022-24 будут называть Чемберленами 21-го века.

В складывающейся ситуации как минимум нельзя будет отправлять по казармам контингент, принимающий участие в учениях.