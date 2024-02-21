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Apple активизировала работу над собственным умным кольцом

  • 21.02.2024, 13:00
Apple активизировала работу над собственным умным кольцом

Наперегонки с Samsung.

На фоне нескольких анонсов нового носимого устройства от Samsung Apple, вероятно, активизировала разработку собственного умного кольца, пишет New Voice.

Слухи о том, что Apple может выпустить умное кольцо, распространяются не первый год, не в последнюю очередь — из-за патентов, которые подает компания. На фоне того, что Samsung готовится вывести на рынок собственный продукт в этом сегменте, Apple, вероятно, активизировала свои усилия по разработке гаджета, который заменил бы смарт-часы, пишет Electronic Times со ссылкой на инсайдеров.

«Apple в течение нескольких лет постоянно выпускает патенты, связанные с умными кольцами, поэтому передовые разработки для коммерциализации, похоже, неизбежны», — говорит источник.

Издание отмечает, что в конце прошлого года компания подала в Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) заявку на регистрацию технологии беспроводной связи на ограниченном расстоянии, которая может использоваться для управления носимыми устройствами с помощью смартфонов и планшетов.

Накануне стало известно, что Samsung, вероятно, готовится представить Galaxy Ring на своем втором в этом году событии Unpacked, которое, вероятно, состоится во второй половине июля. По слухам, устройство будет уметь измерять пульс, отслеживать качество сна и будет пригодно для управления другими устройствами и NFC-платежей. Представители Samsung презентовали этот гаджет в январе, но не раскрывали никаких деталей о нем.

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