Компания-перевозчик Atlas Bus сообщила об утечке данных 21.02.2024, 14:40

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В интернет попала личная информация о клиентах.

В интернет попали данные о заказах и телефонных номерах клиентов компании-перевозчика Atlas Bus. Об утечке данных сообщила сама компания на своем сайте. Причиной называется взлом.

«В интернет попали номера телефонов наших клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности. Утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей — они в безопасности», — говорится в сообщении.

Компания приносит извинения за это происшествие.

В ноябре стало известно об уголовном деле на Atlas Bus, напоминает «Медиазона». Ее начал КГБ по подозрению в неуплате налогов. Среди подозреваемых и обвиняемых — 20 человек. В КГБ говорят, будто они сформировали «преступную схему»: объединили более 300 перевозчиков и дали им доступ к клиентским базам, а взамен просили передавать неучтенную наличку.