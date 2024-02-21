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«Анджей Почобут с гордостью показывал стопки писем от белорусов»

  • 21.02.2024, 14:53
  • 1,218
«Анджей Почобут с гордостью показывал стопки писем от белорусов»
Анджей Почобут

Экс-политзаключенный рассказал, как встретил в тюрьме лидера белорусских поляков.

Белоруска рассказала сайту Charter97.org о разговоре с бывшим политзаключенным, который встретил в тюрьме лидера белорусских поляков Анджея Почобута:

Виктор (имя изменено по понятным причинам) рассказал, что помогало ему оставаться в тюрьме и сохранять хорошее настроение. А рецепт очень простой. Это наша с вами солидарность.

С воодушевлением он рассказал, как его вдохновляли денежные переводы. «Когда ты находишься за решеткой, ты считаешь каждую копейку, которая у тебя там есть. И если в условиях полной изоляции к тебе приходят деньги, даже очень небольшие суммы, — говорит Виктор, — иногда рубль, два, пять, то они дают огромный толчок к жизни. Ты понимаешь, что тебя помнят, что тебя не списали на свалку жизни! Ты начинаешь себя подбадривать».

Виктор встретился с Анджеем Почобутом, который с гордостью рассказал о стопках писем, как они давали ему силы не впадать в депрессию. «Позже письма перестали пропускать. Но время от времени они все же прорываются через решетку. И каждым из них наслаждаешься, как ребенок, перечитываешь сто раз, пытаешься найти дополнительные смыслы».

Виктор рассказывает, что за время его заключения (а держали его около полугода) в тюрьме умерли двое заключенных. Конечно, их не травили «Новичком», их методично убивали ежедневно, мучили холодом, голодом и отсутствием медицинской помощи.

Сегодня в наших тюрьмах тысячи политзаключенных, я призываю, прошу, обращаюсь к каждому белорусу: не забывайте о них, выходите на митинги за границей, отправляйте денежные переводы; кто может, пишите письма. Десятки из них не будут пропущены, но какая-нибудь открытка пройдет, и вселит надежду в политзаключенных, укрепит их силы к жизни.

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