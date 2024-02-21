Армия РФ потеряла настоящего фанатика 3 Иван Яковина

21.02.2024, 18:18

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Иван Яковина

Болезненный выстрел в ногу.

Российский военный и волонтер Андрей Морозов с позывным «Мурз» застрелился после того, как его заставили удалить обнародованные в телеграм-канале данные о потерях армии РФ в Авдеевке

Андрей Морозов вел телеграм-канал «Нам пишут из Янины» (фраза из романа Александра Дюма Граф Монте-Кристо). 18 февраля он написал о том, что Россия потеряла в боях за Авдеевку 16 тысяч военных и 300 единиц бронетехники.

Гибель «Мурза» — это огромная потеря для российской армии. При том, что он был для меня врагом — сталинистом, фашистом и антилибералом, — он был достоин уважения как враг умный, эффективный, организованный и неутомимый. Он очень много делал для закупок, поставок и введения в строй высокотехнологичного оборудования для ВС РФ — связь, дроны, глушилки, оптика, электроника и всякое такое прочее.

Он очень четко видел тенденции развития военного дела и действовал с опережением, доставая и закупая все необходимое. Плюс он наладил очень крутую систему поставок оборудования в войска. При этом он все делал не за деньги и откаты, а реально на совесть, как настоящий фанатик.

Я за его работой всегда следил с очень большой тревогой. Вреда от него было, как от целой бригады, если не больше.

В общем, его самоубийство, чем бы оно ни было вызвано, — огромная удача для ВСУ. Просто камень с плеч.

Для ВС РФ, соответственно, это очень болезненный выстрел в ногу, который еще много раз будет отдаваться им болью и кровью в самых неожиданных местах!

Иван Яковина, New Voice