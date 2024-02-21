Reuters: Иран с января передал РФ сотни баллистических ракет 1 21.02.2024, 18:52

Тегеран готовит новые поставки.

Иран передал стране-агрессору России сотни баллистических ракет. Об этом 21 февраля написало Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Тегеран предоставил Москве около 400 ракет, в том числе множество баллистических ракет малой дальности типа Fateh-110, таких как Zolfaghar.

Эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

По словам одного из иранских собеседников Reuters, поставки ракет начались в начале января после того, как в конце прошлого года была заключена сделка на встречах между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности, которые проходили в Тегеране и Москве.

Иранский военный чиновник сообщил агентству, что было по меньшей мере четыре поставки РФ ракет и что в ближайшие недели будут еще.

Как рассказал Reuters другой высокопоставленный иранский чиновник, часть ракет была отправлена в Россию на корабле через Каспийское море, а часть – на самолете.

Второй иранский чиновник добавил в комментарии агентству, что «будут и другие поставки». Он отметил, что «нет причин скрывать это».