ВСУ тестируют дроны с искусственным интеллектом 1 21.02.2024, 19:11

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В некоторых подразделениях ВСУ на фронте уже тестируют пилотные проекты дронов с искусственным интеллектом. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Вадим Сухаревский 21 февраля во время брифинга, который проводился в Military Media Center.

Сухаревский подтвердил информацию агентству Bloomberg, которое недавно писало, что Великобритания и другие страны вооружат Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом.

«Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и воплощения в жизнь – применение этих дронов именно на фронте, при боевом применении. Есть нюансы», – сказал полковник.

Он отметил, что еще нужно научиться отличать реальное изображение от того, что создал искусственный интеллект.

«Например, как мы отличаем картинку ИИ от реальной? По количеству пальцев на картинке и тому подобное. Вот как раз это количество «пальцев» – это и есть тот момент, который нам нужно будет воплощать в жизнь именно на фронте. Эта работа идет, некоторые пилотные проекты тестируются отдельными подразделениями на фронте. Поэтому верю в ближайшую перспективу развития этого направления», – пояснил заместитель главнокомандующего ВСУ.