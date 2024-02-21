В возрасте 61 года умер ксендз Ян Гавецкий 21.02.2024, 20:15

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Ксендз был известен как инициатор различных пастырских инициатив.

В последнее время Ян Гавецкий был администратором прихода Матери Божьей Шкаплерной (св. Иуды Тадеуша) в Привалках (деканат Гродно-Восток).

Во время служения в Ивьевском приходе священник стал инициатором проведения там фестиваля рождественских песен Gloria in excelsis Deo, который считается одним из ярких религиозных событий жизни Костела в Беларуси, пишет catholic.by.

Сегодня в 18.00 тело почившего священника будет привезено для прощания в приходской костел Матери Божьей Шкаплерной в деревне Привалки (Гродненский район). В 18.30 — святая Месса и молитва при гробе. В 9 утра в четверг месса в приходском костеле в деревне Привалки.

Затем прощание пройдет в Гродно. 11.00 — прибытие в приходской костел Матери Божьей Ангельской в Гродно (Францисканский). 12.00 — святая месса во Францисканском костеле.

После мессы — прощание и похороны на приходском Францисканском кладбище в Гродно (пер. Победы).

Ян Гавецкий родился 28 марта 1962 года в Гродно. Пресвитерское рукоположение ему уделил 27 мая 1990 г. в гродненском фарном костеле св. Франциска Ксавьера, в то время первой в Беларуси малой базилике, сегодняшний архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

После рукоположения один год был викарием прихода св. Иоанна Крестителя в Шакяе (Литва). Потом вернулся на родину и в 1991—1996 гг. был настоятелем прихода в Трабах, а с 1996 по 2021 г. — настоятелем прихода святых апостолов Петра и Павла в Ивье.

В 2022 г. был назначен администратором прихода Матери Божьей Шкаплерной в Привалках (деканат Гродно-Восток).

Ксендз Ян Гавецкий был известен как инициатор различных пастырских инициатив. Именно он был главным вдохновителем деканальных фестивалей колядок и пасторалок, которые проходят ежегодно в Доме культуры в Ивье.