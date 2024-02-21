Когда украинские летчики завершат обучение на F-16 в США 1 21.02.2024, 20:16

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В Воздушных силах назвали сроки.

Украинские летчики, вероятно, уже в начале лета завершат обучение на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Летчики в Аризоне (штат в США - ред.) начали учиться позже, чем в Дании. Поэтому ожидаемые сроки — это начало лета плюс-минус», - рассказал Игнат.

Он добавил, что сроки необходимо уточнять у партнеров, которые занимаются подготовкой пилотов.

По словам Игната, детали графиков обучения украинских пилотов раскрывать нельзя.