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На границе Литвы и Беларуси появился баннер с требованием показать Николая Статкевича

  • 21.02.2024, 22:51
На границе Литвы и Беларуси появился баннер с требованием показать Николая Статкевича

Сведений о политзаключенном нет уже больше года.

На границе Литвы и Беларуси появился огромный баннер с требованием показать Николая Статкевича, сообщает «Белсат». Сведений о политзаключенном нет уже больше года. Последнее письмо от мужа Марина Адамович получила 9 февраля 2023 года.

Международную кампанию «Покажите Статкевича!» в начале февраля организовала главред Charter97.org Наталья Радина, а также родные и знакомые политика. К Николаю Статкевичу не пускают адвоката, от него и до него не доходят письма, переданные лекарства возвращают, звонки и переводы запрещены.

Николаю Статкевичу 67 лет. Он — подполковник запаса, бывший руководитель Белорусского объединения военнослужащих, лидер Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада). Статкевича задержали 31 мая 2020-го, с тех пор он за решеткой. В декабре 2021-го его осудили на 14 лет заключения за «организацию массовых беспорядков» (проходил по одному делу с Сергеем Тихановским). С июня 2022 года находится в колонии № 13 в Глубоком в очень тяжелых условиях: его держат то в одиночной камере ПКТ, то в камере ШИЗО.

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