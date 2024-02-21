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Зеленский сменил состав Ставки главнокомандующего

  • 21.02.2024, 23:28
  • 1,552
Зеленский сменил состав Ставки главнокомандующего

Президент Украины подписал указ.

Президент осуществил кадровые изменения в Ставке главнокомандующего.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

На сайте опубликовали Указ №83/2024, согласно которому в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утверждены:

Баргилевич Анатолий Владиславович — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Павлюк Александр Алексеевич – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.

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