Зеленский сменил состав Ставки главнокомандующего
- 21.02.2024, 23:28
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Президент Украины подписал указ.
Президент осуществил кадровые изменения в Ставке главнокомандующего.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
На сайте опубликовали Указ №83/2024, согласно которому в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утверждены:
Баргилевич Анатолий Владиславович — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Павлюк Александр Алексеевич – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.