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СБУ объявила подозрения оккупантам, которые вывозили автомобили из-под Киева в Беларусь

  • 22.02.2024, 0:44
СБУ объявила подозрения оккупантам, которые вывозили автомобили из-под Киева в Беларусь

Подробности.

Правоохранители объявили подозрения двум россиянам, которые во время оккупации части Киевской области вывозили автомобили на территорию Беларуси.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области и Национальную полицию Украины.

Россиянин, веривший в оккупацию Киева

В феврале-марте 2022 года в составе 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ командир инженерно-технического взвода 21 отдельной мотострелковой бригады старший лейтенант Иван Евдошенко участвовал в захвате населенных пунктов Броварского района Киевской области.

Среди прочего, он организовывал там массовые репрессии против местных жителей. Так, в селе Богдановка вместе с военнослужащими российской армии, россиянин проводил «фильтрационные мероприятия» для запугивания местных жителей.

Войдя в подвальное помещение одного из домов, оккупант приказал всем присутствующим мужчинам подняться на второй этаж и «выстроиться» для проверки телефонов.

Поднимаясь по лестнице, военный преступник услышал слова одного из мужчин, который сказал, что лучше было бы остаться в Киеве. На это Евдошенко уверенно ответил, что через несколько дней Киев будет оккупирован Вооруженными силами РФ.

«Увидев улыбку на лице украинца, оккупант наставил заряженное автоматическое оружие в грудь мужчины и приказал идти в поле для расстрела. От смерти нашего соотечественника спас его отец, который отвлек внимание вооруженного палача», - пишет СБУ.

Оккупант, вывозивший автомобили в Беларусь

Еще одним военным преступником оказался 35-летний спецназовец Росгвардии Расул Эдиев. В марте 2022 года вооруженный оккупант, угрожая убийством, отбирал автомобили у жителей оккупированного тогда села Катюжанка Вышгородского района.

Российские военные «отдавали предпочтение» внедорожникам. Пытаясь завести двигатель одного из них, фигурант вместе с другим военным РФ попал на кадры видеорегистратора.

В дальнейшем в колонне военной техники оккупанты вывезли похищенные машины на территорию Беларуси.

Им объявили подозрения

Следователи заочно объявили фигурантам о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.

Служба безопасности продолжает комплексные меры для привлечения их к ответственности за совершенные военные преступления.

«Злоумышленники идентифицированы, в дальнейшем военные преступники российской армии обязательно будут привлечены к ответственности», - пишет СБУ.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, около сорока стран создали группу, которая работает над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

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