26-я бригада ВСУ сняла документальный фильм о Бахмуте 22.02.2024, 2:51

Лента состоит из двух частей.

Пресс-служба 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича сняла документальный фильм «Бахмут. 26-я артиллерийская бригада». Об этом бригада сообщила 20 февраля в Facebook.

«Документальный фильм «Бахмут. 26-я артиллерийская бригада» (2024) создан силами пресс-службы бригады. Ленту презентуем к 10-й годовщине начала российско-украинской войны и в канун второй годовщины полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию суверенной и независимой Украины», – сообщили в пресс-службе.

Отмечают, что лента состоит из двух частей. В первой – «Капелланское служение» – рассказывают о помощи капелланов, полученной местными жителями и артразведчиками бригады в военном Бахмуте накануне рождественских праздников в декабре 2022 года. В Бахмуте тогда оставалось около 6 тыс. человек, среди них были и дети.

Вторая часть фильма – «Артиллерийская разведка» – рассказывает о работе в Бахмуте наблюдательного пункта бригады, который обнаруживал цели и корректировал огонь.

Разведчики бригады рассказывают о специфике своей работы в то время и делятся впечатлениями. Один из самых трудных периодов, говорят они, был тогда, когда происходили авиационные и артиллерийские обстрелы одновременно. Тогда приходилось думать не только о побратимах, но и оказывать медицинскую помощь гражданскому населению.

Как рассказал руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников, это уже 18-й документальный фильм, который медийное подразделение бригады сняло начиная с 2018 года и третий – с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, пишет «Детектор Медиа».