НАТО: Украина сможет наносить удары с F-16 по военным целям на территории РФ 3 22.02.2024, 8:47

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Но есть нюанс.

После получения от союзников истребителей F-16 Украина будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами украинских территорий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Радио Свобода».

На вопрос, когда Украина сможет разместить истребители F-16, Столтенберг ответил, что это невозможно спрогнозировать. Он подчеркнул, что все союзники Украины стремятся, чтобы это произошло как можно быстрее, но добавил, что эффективность F-16 будет больше, если пилоты будут иметь высокий уровень обучения, а экипажи технического обслуживания и другой персонал будут готовы к работе должным образом.

«Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее тем лучше», — говорит он.

По словам Столтенберга, каждый союзник будет самостоятельно решать, предоставлять ли Киеву истребители F-16, поскольку у них разная политика. Однако, в то же время, он подчеркнул, что война в Украине является захватнической и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

15 февраля начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк сообщил, что решение о поставках самолетов F-16 принято. По его словам, Украина не будет объявлять дату получения самолетов.