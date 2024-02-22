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Житель Гродно вызвал милицию на свою девушку, которая не хотела уходить из его квартиры

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  • 22.02.2024, 9:06
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Житель Гродно вызвал милицию на свою девушку, которая не хотела уходить из его квартиры

История приняла неожиданный оборот.

Жителю Гродно пришлось вызвать милицию, чтобы выпроводить из квартиры свою девушку, которая не хотела уходить. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Необычный вызов поступил в милицию 21 февраля около девяти часов вечера. Звонил житель дома по улице Репина.

Спустя некоторое время мужчина снова обратился на линию 102 и попросил отменить вызов, поскольку девушка все же ушла.

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