Житель Гродно вызвал милицию на свою девушку, которая не хотела уходить из его квартиры

Житель Гродно вызвал милицию на свою девушку, которая не хотела уходить из его квартиры1
- 22.02.2024, 9:06
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История приняла неожиданный оборот.
Жителю Гродно пришлось вызвать милицию, чтобы выпроводить из квартиры свою девушку, которая не хотела уходить. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Необычный вызов поступил в милицию 21 февраля около девяти часов вечера. Звонил житель дома по улице Репина.
Спустя некоторое время мужчина снова обратился на линию 102 и попросил отменить вызов, поскольку девушка все же ушла.