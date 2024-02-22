Житель Гродно вызвал милицию на свою девушку, которая не хотела уходить из его квартиры 1 22.02.2024, 9:06

4,526

История приняла неожиданный оборот.

Жителю Гродно пришлось вызвать милицию, чтобы выпроводить из квартиры свою девушку, которая не хотела уходить. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Необычный вызов поступил в милицию 21 февраля около девяти часов вечера. Звонил житель дома по улице Репина.

Спустя некоторое время мужчина снова обратился на линию 102 и попросил отменить вызов, поскольку девушка все же ушла.